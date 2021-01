Pugna Pérez Vignola porque PAN cambie método de selección de candidatos

El excandidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Xalapa, Fernando Pérez Vignola, se pronunció porque la selección del abanderado de este instituto político o la posible coalición opositora al Ayuntamiento capitalino sea a través de una encuesta o sondeo y no necesariamente mediante una elección interna como se fijó en la convocatoria.



En entrevista telefónica, sostuvo que desde hace años se ha venido “prostituyendo” la vida interna del PAN al establecer este método como el principal para elegir al contendiente, ya que, a su juicio, algunos se aprovecharon de la necesidad de los militantes para asegurar la nominación.



“Lamentablemente lo que se vive, y esto no es de ahora, es de años anteriores, diríamos que se ha venido prostituyendo la vida interna del partido, a través de dar recursos tanto en económico como en especie y esto más que fortalecer la vida democrática del PAN, es aprovecharse de la situación de pobreza o necesidad que tienen militantes del partido (…) entonces cuando se establece -la elección interna- como procedimiento para asegurar una votación a favor de un candidato, ya no permite que en consciencia y en libertad, cualquier panista diga que esta opción es la mejor”, expresó.



Pérez Vignola consideró que esto trajo consigo que muchos correligionarios estén esperando, “casi casi que alguien me ofrezca para yo decir que voy a votar por él”.



Lamentó que se estén viviendo esos tiempos en el instituto político que milita, “y por eso es preferible tener ese discernimiento, con mayor generosidad, con mayor profundidad, que no vea apetitos personales, que no se pretenda ver el llegar a la Alcaldía como una caja abierta para satisfacer apetitos económicos o de ambiciones”.



Por ello, insistió que una encuesta es preferible siempre y cuando esté alejada de las que pudieran organizar o financiar los propios aspirantes, porque estarían sesgadas; sino que sea una que incluya a todos los que deseen la candidatura si excluir a alguno por conveniencia.



“Si yo pretendo ser candidato y mando a hacer la encuesta, va a decir que soy el mejor y si cada aspirante presenta la suya, eso da lugar a un sesgo en los resultados, preferible es que, desde una instancia imparcial, creo que lo más indicado es que sean las propias dirigencias de partido los que lleven a cabo una encuesta así”, precisó.



Reiteró que este sondeo debe auditarse en todas las fases de su desarrollo para evitar “dedos cargados” hacia uno u otro, “lamentablemente así ha ocurrido”, y añadió que debe realizarse un trabajo político con altura de miras, donde todos los liderazgos se sientan escuchados y respetados.



“Que se pueda hacer con el aval, con el escrutinio, con la supervisión de los mismos liderazgos que tienen más peso dentro del partido, una encuesta que a todos dejes satisfechos y que de alguna manera sea la mayor garantía”, puntualizó al abundar que hasta el momento sabe de dos que buscan la candidatura: el diputado local Sergio Hernández Hernández y el ex alcalde, David Velazco Chedraui.



El ex abanderado panista al Ayuntamiento xalapeño señaló que la “visión corta” o “soberbia” puede llevar a alguno a decir que debe ser el candidato a alcalde, generando al final la derrota en las elecciones porque previamente no se midió para saber si su postulación generaba confianza.



“Si en un principio veo que hay un ciudadano que aunque no sea panista, sea priista, sea perredista, sea del partido que fuera, que puede tener un mejor perfil para generar esa confianza, vamos a verlo, vamos a hablar con él, vamos a ofrecerle que sea nuestro candidato”, sugirió al afirmar que eso ocurría en 1985, cuando empezó a militar en Acción Nacional.



Refrendó que nada les quita hacerlo en la actualidad, “simplemente tener un poco de humildad. Si lo que nos interesa es ofrecerle a los xalapeños un buen gobierno, hagamos ese escrutinio, no pensando que sea yo necesariamente, sino realmente lo que mejor convenga”.



Las encuestas, indicó Fernando Pérez Vignola, deben ser una herramienta de trabajo y no la forma para asegurarse la nominación por el partido, pese a que reconoció que siempre han dejado poco qué desear al observarse los “dedos cargados”.



Finalmente llamó a los ciudadanos a sufragar en los comicios del 6 de junio y defender el régimen democrático sólido del país “que ha costado sangre, sudor y lágrimas”, y que, según él, está en riesgo de desaparecer si no se participa para mantener los equilibrios y contrapesos en las instancias del poder.