Que Gobierno no use muerte de periodista para quitar a reporteros "incómodos": PRD

Que no se quiera aprovechar el asesinato de María Elena Ferral para quitar del camino a periodistas que pueden ser incómodos al poder, expresó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ángel Ávila Romero, luego de la detención del periodista José Cárdenas, como presunto implicado en el homicidio de la corresponsal en Papantla.



Durante entrevista, el líder partidista nacional criticó el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, por no ser clara ni emitir un informe oficial sobre este caso.



“Desde el PRD se exige que la actuación de la FGE de Veracruz para investigar el asesinato de María Elena Ferral, se conduzca de manera escrupulosa y cumpliendo todo lo establecido en las investigaciones por el marco legal”, asentó Ángel Ávila.



Es muy importante, dijo, que el crimen de periodistas no quede impune, sobre todo en un país donde la libertad de expresión es amenazada por lo poderes políticos, por lo poderes facticos, “por los carteles de la delincuencia”, expuso.



Por tanto, el dirigente nacional exigió a la FGE que se apegue a la legalidad para dar con las causas reales del asesinato de María Elena Ferral.



Exigimos transparencia y que se cumplan todos los protocolos para esta investigación, el crimen de periodistas no puede quedar impune en un país como México.



Para finalizar, recordó que México, después de Siria, es el país más peligroso para ejercer el periodismo; por lo tanto, se debe demostrar que en las investigaciones se cumple todo el marco de la ley y que hay medios de pruebas contundentes para castigar a los verdaderos responsables.



Cabe recordar que el día de ayer sábado, el también periodista, José Cárdenas, fue detenido en Poza Rica como presunto implicado en el homicidio de su compañera, por lo que se trasladó a los juzgados de Papantla, donde, durante el trayecto declaró a medios de comunicación su inocencia y dijo que fue implicado por ser crítico con el gobierno.