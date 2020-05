Que haya piso parejo, demandan aspirantes a encabezar la Fiscalía de Veracruz

Este martes, en la primera ronda de entrevistas a aspirantes a dirigir la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría solicitó a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz imparcialidad en el proceso de selección.



Igualmente, hubo coincidencia en que es necesario un cambio en el organismo para que se haga valer la autonomía contemplada por la Ley y abatir la corrupción.



Uno a uno, los aspirantes llegaron al Palacio Legislativo, algunos acompañados y despreocupados de la llamada “Sana Distancia”, mientras otros optaron por la discreción al ingresar y salir del recinto.



La primera en comparecer fue Elizabeth Morales García —con el mismo nombre que la exalcaldesa priísta de Xalapa—, quien afirmó que se debe de aprovechar la base humana en la Fiscalía, conjugando estrategias en el Derecho como ciencia y pidiendo un proceso transparente.



Por su parte, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, otro de los aspirantes, dijo que la procuración de justicia está saturada y en fechas recientes el organismo se convirtió en “una agencia de colocaciones” para el pago de compromisos políticos y de campaña, “con gente que no tiene capacidad para desempeñarse”.



Consideró que el objetivo primordial es que la Fiscalía se limpie de corrupción, pues él mismo ha visto a campesinos vender terrenos y ganado para que los atiendan.



Fernando Herrera Escobar también acudió al Congreso local y dijo que el nuevo sistema penal sí ha funcionado pero la Fiscalía debe de mejorar, sobre todo, se debe de hacer rendir cuentas al Visitador General y si no está dando resultados debe ser removido.



Florencio Hernández Espinoza añadió que hay hartazgo de la sociedad debido a que los fiscales no entregan correctamente las carpetas y por ello, presuntos criminales quedan fuera por una mala integración, aunque se echa la culpa al Poder Judicial porque de cada 100 asuntos sometidos a investigación, 10 llegan a una sentencia condenatoria.



Salvador Antonio Monroy Cosme añadió que hay fortalezas en el Código Nacional de Procedimientos Penales pero es fácil manipular las carpetas de investigación debido a que “las copias se pueden sustraer”, de ahí la importancia de grabar testimonios de testigos, víctimas y ofendidos.



Francisco Enrique Valera Ramírez garantizó que si es elegido al cargo, daría atención prioritaria a los municipios más vulnerables, evitando la “justicia espectáculo” que está generando medidas privativas de la libertad al por mayor pero que terminan cayéndose en juicio.



Teresa Cruz Flores consideró que se requiere un cambio verdadero, pues los operadores de justicia no deben de venderla a quienes más tienen.



“Es una tristeza que la víctima que va en busca de justicia no la encuentra porque se vende al mejor postor, la Fiscalía ha perdido la confianza, por eso las personas prefieren quedarse con el daño causado”.



Yuriria Torres Páez consideró que se necesita trabajar con el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial, ampliar el número de agencias del Ministerio Público y se tiene que hacer una nueva reorganización del organismo.



Rubí Rosas Carvajal planteó que la Fiscalía no está cumpliendo con la carga procesal, de ahí que se necesita un equipo capacitado para la procuración de justicia para las carpetas de investigación, que tienen 98 por ciento de impunidad, según mediciones de la prensa y México Evalúa.



Anel Retama Jácome planteó que el nuevo sistema penal es bueno, sin embargo, hace falta voluntad y profesionalismo por parte de la Fiscalía, así como cuidar de los derechos humanos y combatir la corrupción.



Tomás Mundo Arriasa subrayó que hace falta “capacitación” y retomó el tema de indígenas injustamente encarcelados. Opinó que ha habido avances en la Fiscalía pero el reto es la profesionalización de los fiscales, servicios periciales y policía ministerial.



Expuso que Impunidad Cero pone a Veracruz como la peor Fiscalía para investigar, de ahí que el 98 por ciento de los delitos quedan impunes.



Arabella Marely Cañas y Sáenz apeló a que se deben de mejorar las condiciones laborales de los empleados y fiscales, quienes no pueden cumplir con su labor por cuestiones básicas como carecer de hojas o tintas en fotocopiadoras.



Jorge Efrén Avilés Morelos dijo que se debe cambiar la carga de trabajo, pues, aunque los fiscales están haciendo un esfuerzo, en general están superados; además, se tiene que trabajar con los diferentes órdenes de Gobierno para adecuar las leyes para que los criminales no se salgan con la suya con las leyes que existen actualmente y mejorar sueldos.



