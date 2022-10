Que hombres usen falda es para “desaparecer a la mujer”: Unión de Padres de Familia

El uso de faldas por parte de varones solo es una supuesta inclusión, pues quieren desdibujar y hacer a un lado el género femenino, opinó Luis, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia.Lo anterior luego de que se diera a conocer la convocatoria de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana sobre usar falda por parte de los hombres para demostrar que la ropa no tiene género."Con este llamado que hace la Facultad de Derecho con relación a que los hombres usen falda para hablar de una supuesta inclusión, y digo supuesta porque lo único que veo es que con este tipo de actitudes y de llamados están queriendo desdibujan a la mujer, hacen a un lado el género femenino; el hablar de esta supuesta inclusión donde el hombre tiene derecho a utilizar falda y la mujer tiene derecho a utilizar pantalones y querer hacer la normalización de una ideología, pareciera en el fondo está queriendo desaparecer a uno de los dos géneros", dijo.El entrevistado consideró que ante las circunstancias en las que estamos actualmente como sociedad se requiere una verdadera inclusión donde no solamente se hable de ideologías, sino donde verdaderamente quepan aquellos que son débiles visuales, o quienes tienen condiciones especiales de movimiento o los Indígenas."A esos son a los que debemos de considerar, los que debemos de incluir".Mencionó que no ve a la Facultad de Derecho trabajar por velar el derecho de los niños niñas o adolescentes de una educación integral, de velar por los derechos de las mujeres ante el incremento exponencial de feminicidios, menos expresar su dolor a tantas mujeres asesinadas en este país "y que con una llamado a una utilización de una falda ellos quieran visibilizar una supuesta inclusión, yo creo estamos muy cortos como sociedad y muy faltos de derecho en la Facultad".