Que lleguen obras a Tatahuicapan y no sólo repartan dinero, pide Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo esperar que esta la toma de la presa “Yuribia”, en el sur de la entidad, no se solucione con “moches” y dinero, como se hacía en administraciones anteriores.Durante conferencia de prensa, al mandatario estatal se le cuestionó sobre el cierre de válvulas en la presa, lo que mantuvo a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque sin agua desde el lunes.Al respecto, comentó que los ediles involucrados iniciaron el diálogo y había avances para lograr una minuta de acuerdo.Cabe destacar que poco después de los comentado del Gobernador, se anunció el acuerdo para reabrir la presa , comprometiéndose los ayuntamientos a cumplir con obras para Tatahuicapan.“Anoche estuve esperando la minuta de la reunión que tuvieron los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Tatahuicapan, tuvieron un buen acuerdo, van por buen camino. Esperamos que se sume el Alcalde de Cosoleacaque, va avanzando, va bien el acuerdo. En las próximas horas, tiene que ser efectivo en las próximas horas, ya el primer acuerdo salió, irá avanzando”, dijo.García Jiménez reiteró esperar un acuerdo ante la demanda de 2 millones de pesos para el proyecto hídrico “San Grabriel” en Tatahuicapan y que no fuera un tema de dinero “para repartir”.Y es que Gobernador criticó que las pasadas administraciones se entregaba el efectivo y se repartía entre líderes. “Así era como resolvían”.Dejó en claro que el Estado no se maneja así, por el contrario, se construye obra y mencionó que tan sólo en la región sur, en esa zona en específico, se han invertido alrededor de 300 millones de pesos.“Ellos van a acordar, ellos van a tener su acuerdo y hay que esperar. Va bien. Firmaron una minuta de acuerdo, espero no se trate de dinero, finalmente para una obra; que quieran el efectivo. Espero que sea otro tipo de acuerdo. Nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos obra. Nosotros llevamos más de 300 millones de pesos en obras en esa región”, dijo.Según el acuerdo tomado este martes, el municipio de Coatzacoalcos se encargará de la mano de obra para el proyecto "San Gabriel", mientras que Minatitlán hará el pago del material hidráulico.