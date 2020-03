Que nuevo Consejero de IVAI no llegue por sus “padrinos políticos”: Diputado

Que la designación del consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) sea con base en la experiencia y no por “padrinos políticos”, exhortó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cambranis Torres.



Durante entrevista, el legislador local dijo que se espera que se dé prioridad a la legalidad, en un proceso transparente.



“Se debe de garantizar un proceso transparente y se debe trabajar desde la legalidad pero sobre todo, con imparcialidad", expuso.



Por este motivo, hizo la invitación a sus compañeros diputados para que observen la experiencia, capacidad y el perfil adecuado de quien ocupe el cargo en el IVAI.



Y es que señaló que el puesto exige capacidades “y no en componendas políticas”, por lo que reiteró que no se debe hacer la elección por línea política.



Además, pidió no caer en presiones políticas o de cualquier índole, a fin de elegir los mejores perfiles para el IVAI, por tratarse de un órgano que debe ser garante de transparencia e imparcialidad.



Lo anterior se desprende del registro de Liliana López Coronado, esposa del secretario de Educación de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, como aspirante a comisionada del instituto y de Naldy Patricia Rodriguez Lagunes, quien actualmente colabora en la Secretaría de Gobierno.