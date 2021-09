Que se investigue y si hay corrupción que se castigue: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe investigar y castigar si hubo corrupción en el caso de los 31 investigadores y científicos del CONACYT acusados por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.“Le pregunto a la gente si el combate a la corrupción es selectivo o parejo, ¿vamos a excluir a grupos, potentados de las élites de la ciencia, de la intelectualidad, economía o aplicamos parejo?", dijo el Presidente.“Que se investigue y si hay corrupción que se castigue, ¿por qué sólo se va a castigar a los pobres, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, se tiene que acabar con la impunidad, al margen de la ley nadie”.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que estos científicos sólo se dedicaban a viajar al extranjero, a gastar en extravagancias, sin hacer nada por la ciencia y ahora se sienten perseguidos.“Ahora que hay esta polémica con los del CONACYT, un grupo de investigadores tenía una asociación civil y se iba a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y cuando desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica", señaló.Asimismo, agregó: "¿Y? ¿Qué habían hecho? Nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos, ahora no, es investigación aplicada, el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias”.El Presidente dio a conocer un informe del CONACYT, en el cual se expone que ese grupo de científicos recibió 100 millones de pesos para proyectos en ciencia y tecnología y 470 millones de pesos para cubrir gastos de operación entre los que se incluyen choferes, celulares, bocadillos, comidas en restaurantes de lujo y viajes en el extranjero.