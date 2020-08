Que también sancionen a orizabeños que no usen cubrebocas: CANACO

El presidente de la CANACO en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, respaldó la medida anunciada por el Ayuntamiento para obligar a los establecimientos a que su personal cumpla con el uso de cubrebocas.



Señaló que lamentablemente hay mucha gente que ni siquiera cree en la enfermedad y que no se coloca esta protección, o bien lo hace de modo incorrecto.



Mencionó que los propietarios de negocios se han encontrado a clientes que se niegan a usar el cubrebocas o colocárselo correctamente.



Por esto, además de que el Ayuntamiento sancione a los negocios que incumplan, también debería aplicarse alguna sanción a los ciudadanos que se niegan a usarlo.



Recordó que la idea no es sólo proteger a la población sino que se puedan disminuir los contagios, por lo que se ve con buenos ojos esa medida.



El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Raymundo Reynoso Limón, dio a conocer el pasado martes que se clausuró una tortillería de manera temporal porque su personal no usaba cubrebocas y que ya se ha procedido con otros cierres temporales de negocios por la misma razón, además de advertir que si reinciden la clausura será permanente.