Buen día:



El motivo de mi escrito es para exponer el cobro excesivo de CMAS.



A finales del mes de marzo pagué el recibo correspondiente, en este mes de mayo me está llegando el cobro por $566 pesos, lo cual es algo realmente muy caro, pues aún no son dos meses entre un recibo y otro, aparte de que sólo vivimos dos personas en casa, se me hace realmente injusto el cobro. Además que, conforme al tandeo, sólo tenemos agua dos días sí y dos días no, por ende deberían llegar más bajos los cobros del recibo de agua.



Ojalá alguien pueda ayudarme a darle solución a mi problemática, ya que he intentado comunicarme por teléfono y nadie me responde.