Quejas en la colonia Ferrocarrilera porque CMAS Xalapa no cumple con fechas de tandeo

Buen día:



Los vecinos de la colonia Ferrocarrilera, de la avenida Lázaro Cárdenas hacia arriba, estamos molestos, ya que según el calendario de tandeo el día de hoy lunes 25 de mayo se debía reanudar el servicio de agua potable.



Sin embargo, es la hora en que no tenemos agua en los tinacos; ya no podemos lavarnos las manos. Y al llamar nos dicen que el encargado entra a las 10:00, que no saben nada. ¿Para qué establecen un tandeo que no respetan?



Atentamente:



Vecinos