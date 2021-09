Quienes debieron controlar la pandemia, no lo hicieron: Obispo de Orizaba

No es un secreto que quienes debieron haber controlado a tiempo la pandemia, no lo hicieron indicó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien pidió a los fieles seguirse cuidando para celebrar la fiesta de San Miguel Arcángel, que para los católicos es el patrono de la ciudad



"Esta crisis sanitaria, lo sabemos bien de mil maneras, que quienes la tenían que haber controlado no hicieron lo suficiente, eso no es ningún secreto, pero también nosotros cristianos tenemos que ser responsables para que no se siga propagando este virus".



Invitó a las personas a que continúen tomando las medidas como: cubrebocas, sana distancia, higiene de manos "y una vez más quienes tengan acceso a la vacuna hay que hacerlo, pero eso depende mucho de nosotros, así que ojalá y hagamos todo lo posible y que tengamos la manera de poder celebrar las fiestas de San Miguel con la distancia debida y con menos contagios".



De igual forma apuntó que a San Miguel Arcángel le pedirán en su fiesta el próximo 29 de septiembre, que baje el número de contagios de coronavirus.



"Hay que protegernos y guardar la distancia para que podamos celebrar a San Miguel, no vaya a ser que esté en su máximo esplendor el COVID-19".