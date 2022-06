Quieren asegurarse que colector pluvial solucione inundaciones en Xalapa

Colonos de las calles Luis Hidalgo Monroy y privada Luis Hidalgo Monroy, contiguas a la Unidad Deportiva La Lagunilla, pedirán una reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y áreas de su administración para conocer sobre el proyecto del colector pluvial que se pretende construir en esa zona.En entrevista telefónica, Édgar Miguel Castillo Martínez, residente del lugar, indicó que son unos 40 vecinos los que solicitarán formalmente al munícipe la información relativa al proyecto, pues dijo que quieren estar seguros que esta infraestructura hidrosanitaria les resuelva el problema de las inundaciones."Queremos sentarnos con el Ayuntamiento y con el Gobierno del Estado para ver los proyectos de factibilidad, de impacto ambiental y todo lo relacionado con el colector para que el día de mañana no vaya a ser que el colector, en lugar de llevarse agua, nos traiga más", comentó.Castillo Martínez dijo que la intención es que las áreas operativas de la Alcaldía les muestren los mapas y planos sobre cómo está distribuida la red hidráulica, así como el atlas de riesgo en informes con las colonias que se inundan y cómo se inundan."Prácticamente con los que nos interesa ver bien el tema de lo que son las inundaciones son el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. Ya estamos firmando el escrito, va a ir dirigido al Alcalde, con copia a todos los departamentos que se podrían relacionar con el tema del colector", expuso el colono.Además, indicó que ya signaron un documento dirigido al secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Helio Hernández Gutiérrez, para que también les aclare cómo está el proyecto de esta obra hidráulica, que estaría ubicado en los límites de las colonias Revolución y Rafael Lucio.Por otro lado, aclaró que los residentes de esta zona de la Capital no están en contra del embelleciendo y remodelación de la Unidad Deportiva La Lagunilla por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pues el 2 de junio firmaron la factibilidad del proyecto en una reunión que tuvieron con funcionarios de la dependencia federal.Édgar Castillo se mostró sorprendido que el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicara que dicha intervención en el gimnasio se haya detenido por supuestas discrepancias de los colonos, que exigían primero la construcción del drenaje."O no informaron bien al delegado o no hubo una buena comunicación con las áreas (...) Nada más (quiero) hacer la aclaración que nosotros no estamos en contra de que se desarrolle la obra. Claro que queremos que se lleva a cabo el embellecimiento y el mejoramiento de la unidad", puntualizó.Explicó que en el encuentro de la semana pasada, los servidores públicos de la SEDATU les aclararon que aunque la construcción del colector y la rehabilitación de la unidad deportiva se desarrollarán en la misma zona, no hay problema en ejecutar una obra y luego otra, porque no hay impacto directo o indirecto entre ambas."Los vecinos les firmamos que sí, si estaba ahí para que no se fuera a perder el recurso porque si no iba a haber una afectación entre una obra y otra. Entonces en eso quedamos, firmamos de conformidad", enfatizó.