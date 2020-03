Quitan a 9 de los 11 integrantes del Cuerpo de Gobierno del IMSS, en Orizaba

Luego de que por decisiones tomadas a nivel central nueve de los 11 integrantes del Cuerpo de Gobierno del IMSS fueran cesados el pasado viernes, a la fecha esos cargos se encuentran acéfalos y se espera a conocer si este lunes se tomará alguna decisión al respecto.



Son nueve funcionarios los que desempeñaban cargos clave dentro de la delegación y que habían llegado con el doctor Jorge Tubilla Velasco, ex delegado en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares.



Se trata de Fernando Sánchez Ramírez de Arellano, quien fungía como jefe de Personal; Fernando Sánchez Montanaro, quien se desempeñaba como jefe de Servicios Administrativos; Antonio Berdeja Rivas, quien era jefe de Supervisión, Afiliación y Cobranza; Carlos Flores Aguilar, quien era jefe de Médicos; Yareli Betancourt Rodríguez, que se desempeñaba como coordinadora de Salud en el Trabajo.



También, Fernando Ocejo Rodríguez, hoy ex jefe de Finanzas; Omar Ladrón de Guevara, titular de Informática en la delegación; Norberto Galván Valentín, quien tenía el cargo de jefe de Comunicación Social, y Zarit González, jefe de Competitividad.



Se conoció que estos ex servidores públicos fueron despedidos formalmente el pasado viernes, aunque se les liquidó conforme a derecho.



En sus cargos permanecen los titulares Jurídico y de Orientación al Derechohabiente, aunque estos encargados habían sido cambiados recientemente.



La salida de la mayoría de los integrantes del Cuerpo de Gobierno se da en medio de señalamientos de irregularidades en contra de algunos de ellos, que no es el caso de todos, ya que hay áreas que no manejaban recursos; sin embargo, la instrucción fue cesarlos a todos ellos.