Ratifican triunfos de MORENA en Actopan y Álamo

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron el triunfo de la excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Alcaldía de Actopan, María Esther López Callejas.Al resolver el juicio de revisión constitucional presentado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y ocho excandidatos a la referida presidencia municipal, los togados declararon como inoperantes los argumentos planteados para controvertir la victoria de la excontendiente.En el proyecto de sentencia, que finalmente fue aprobado por unanimidad de votos, se indicó que la magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, no estaba impedida por el reglamento interior del órgano jurisdiccional para participar en la validación de la entrega de la constancia de mayoría, de la elección y de los resultados electorales.Además, los integrantes de la Sala Xalapa definieron como “inoperantes” las pruebas supervenientes que adjuntaron los inconformes con la victoria de la exaspirante morenista, por lo que no precedió la anulación de los comicios municipales y el llamado a unos extraordinarios en esa demarcación.“No establece bajo qué argumentos se debió calificar la documental aportada, aunado a que no combate con argumentos jurídicos las consideraciones usadas por el TEV para no admitir dicho medio de prueba”, se precisó en el fallo regional.Con relación a las alegaciones respecto de la incidencia de un ciudadano en el proceso electoral, la indebida actuación del Consejo Municipal del OPLE y la intromisión de las autoridades gubernamentales, los magistrados del TEPJF los calificaron igualmente como “inoperantes” porque no combaten las consideraciones del Tribunal Electoral Veracruzano al emitir la resolución sobre los comicios de Actopan.Por otro lado, también confirmaron la victoria de Blanca Lilia Arrieta Pardo, como alcaldesa electa de Álamo Temapache, postulada por la coalición MORENA-PT-PVEM; al validar que el recuento de votos se hiciera tomando en cuenta las actas del PREP en 26 de los 146 paquetes electorales, ante la quema de los mismos.