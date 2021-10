Al pasar el municipio a semáforo epidemia naranja autoridades de salud abrieron el parque 21 de Mayo al 50 por ciento de su aforo.El coordinador de Salud Municipal, Israel Lara Gutiérrez, dijo también se hizo en todos los parques de Córdoba como son: El V Centenario, San Miguel, DIF, Murillo Vidal y San José.Estas acciones se toman mientras esté el semáforo epidemiológico en naranja, esperando que la ciudadanía no baje la guardia, para no regresar a rojo.El médico agregó que los horarios seguirán respetándose y cada parque lo tiene en sus entradas y salidas colocado para que la ciudadanía esté informada.Exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir respetando las normas de salud.