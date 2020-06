Reactivación de Orizaba depende de semáforo epidemiológico, reiteran

El coordinador del Programa COVID-19 en Orizaba, Fernando Trueba Coll, indicó que seguirán analizando la forma en cómo podrían volver a operar en la “nueva normalidad” los teatros Metropolitano e Ignacio de la Llave, los 26 museos, los gimnasios municipales y todo esto dependerá del comportamiento del semáforo epidemiológico.



Añadió que ya se tienen protocolos establecidos para que regresen a su actividad gimnasios, para que sean abiertos los parques pero no funcionarán en tanto no haya una indicación del Consejo Municipal de Protección Civil.



De igual forma, dijo que ya se tienen los insumos para que estos sitios abran, entre estos: gel y tapetes sanitizantes pero también enfatizó que será una exigencia la sana distancia, chequeo de quienes ingresen, no podrá haber cercanía como antes se veía, por ejemplo, en gimnasios.



Indicó que hasta que no se tenga una vacuna, esta situación va seguir por mucho tiempo y es que destacó que es un virus que nadie sabe su comportamiento a ciencia cierta, pues se manifiesta de manera diferente en cada persona.



Cuando el semáforo llegue a verde, indicó que se tendrá que ver la evolución y comportamiento del COVID-19, para así tomar decisiones.



“Tenemos que ver qué tanto se controló el virus, por ahora es muy pronto para decir lo que se va hacer”.