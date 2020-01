Rechaza Nuncio apostólico que Iglesia Católica encubra o perdone a pederastas

La pederastia es un delito que la Iglesia Católica no perdona ni encubre, al contrario, está tratando de atender todas las denuncias que recibe y así proteger a los niños, afirmó el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, al ser cuestionado por medios de comunicación en conferencia de prensa.



"Este delito no puede ser tratado como antes, en donde había perdón y olvido a quienes caían en estas conductas".



Señaló que las leyes son claras y evidente y no hay posibilidad de la Iglesia de encubrir a curas pederastas, al contrario, destacó, hay que proteger a la niñez.



“La Iglesia como la ciencia se ha dado cuenta que es una verdadera enfermedad, no es sólo una caída, es algo que no funciona bien en tu psicología, si tú cometes ese delito entonces hay que intervenir de manera mucho más seria, no se puede perdonar y mañana empezar nuevamente”, señaló.



Sostuvo que la manera de actuar de la Iglesia Católica es más seria, atendiendo todas las denuncias sobre esos abusos y todo lo que desafortunadamente pasa al interior de la Iglesia Católica.



"Es algo doloroso y vergonzoso para la Iglesia, algo que vivimos como una traición a la misión de la Iglesia, pues nuestra misión es hacer presente al Dios que guarda, que cura, que salva y esos sacerdotes hacen todo lo contrario, roban la inocencia de niños y niñas pues el daño que se hace queda por muchísimos años".



Aseguró que es necesario denunciar los hechos de quienes son víctimas de este delito y se atienden los casos de manera directa y en su caso por él mismo.