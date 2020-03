Rechazan otorgar declaratoria de desastre en 67 Municipios afectados por Frente Frío 41

El Gobierno de México no admitió la declaratoria de desastre para los 67 municipios afectados tras el paso del Frente Frío 41, dio a conocer la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.



“No nos corrobaron la solicitud de declaratoria, es parte del procedimiento”, explicó.



Con lo anterior, admitió que las escuelas afectadas por los vientos de más de 90 kilómetros por hora no recibirían recursos para la reparación de los daños, aunque previó por lo anterior, buscar “alternativas” para los planteles.



“Estamos viendo alternativas para esta afectación (…) cómo resolver este tema” añadió.



Refirió que una vez que las entidades solicitan declaratoria de desastre luego de un fenómeno natural, la Federación procede con la corroboración de los daños reportados.



Sin embargo, respecto a los daños por viento enrachado, Osorno Maldonado explicó que la Federación corrobora no las afectaciones de un fenómeno, sino la magnitud de éste.



“Se están revisando los lineamientos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y hemos pedido que se incluyan fenómenos, como los vientos fuertes. El tema que tenemos es con vientos fuertes y se nos complica tener las declaratorias. Incluso ha habido varios impactos de huracanes en el Estado de Veracruz y eso es lo que nos hace la media, nuestra media se tendría que hacer a partir de los vientos huracanados”, dijo.



Cabe destacar que el Gobierno de Veracruz pidió declaratoria de desastre para 67 municipios afectados por el frente 41, de los días 26 y 27 de febrero.



Entre las demarcaciones con daños destacan Jáltipan, Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, Naranjos Amatlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Espinal, Coyutla, Chumatlán, Coxquihui, Coahuitlán, Zozocolco de Hidalgo, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora y Pueblo Viejo.



Además de Otatitlán, Pánuco, Juchique de Ferrer, Tecolutla, Misantla, San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Jilotepec, Soteapan, Pajapan, Coatzacoalcos, Chacaltianguis y Veracruz, entre otros.