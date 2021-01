Rechazan partidos compra de celulares de gama alta para operar el PREP

Las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz rechazaron la compra de celulares con especificaciones de gama alta para su utilización en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el próximo 6 de junio.



Ello, debido al valor comercial que tienen y que según estimaciones rondarían los 10 mil pesos, por lo que se estaría erogando una cantidad cercana a los 30 millones de pesos en la adquisición de 2 mil 900.



Los dispositivos originalmente propuestos debían ser de sistema operativo Android 10, con pantalla de 6.4 pulgadas, doble sim card, memoria interna de 64 gigabytes y procesador de 6 a 8 gigabytes.



Dichos aparatos se utilizarán en los denominados “PREP Casilla”, previstos a funcionar en 178 municipios el día de la jornada electoral para la captura y transmisión de las actas de escrutinio y cómputo que alimentarán al programa de resultados preliminares.



Tras la queja de las fuerzas políticas, el pleno comicial decidió que los celulares a comprar sean de “gama media”, cuyo costo se estima a la mitad, es decir, casi 15 millones de pesos.



El primero en protestar fue el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Martínez Ruiz, quien sostuvo que estos móviles debían ser funcionales, ya que la cantidad de fotos a tomar era mínima y lo que se requerirá es que la información capturada en imagen sea visible.



“A mí me preocupa la memoria de 64 Gb para seis fotografías que tienen que tomar los teléfonos, me parece excesiva la memoria. Es decir, estos teléfonos se los van a dar a los capacitadores asistentes electorales (CAE) pero es un teléfono que va a ser una herramienta para el proceso electoral, no para que se lo den para que esté en Facebook, WhatsApp o en Instagram. Es para tomar una fotografía y que tengamos una información cierta de la casilla”, expuso.



Citando la búsqueda que hizo de un teléfono, se supone que el más barato que halló en una tienda departamental costaba alrededor de 4 mil 900 pesos, de allí que propusiera pedir la opinión de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) para encontrar un móvil que fuese funcional y más económico.



“Nuestros amigos becarios del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) están diciendo que se tengan celulares con dos chips, qué bueno que no se están tomando en cuenta estas observaciones (…) no creo que ─un celular así─ sea barato. Colocar en el Proceso Técnico Operativo (PTO) un celular de gama media no tendría ninguna afectación, al contrario, garantizaría el ahorro”, reiteró.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, coincidió con su homólogo verdeecologista en que se debe buscar otra opción de dispositivo, de lo contrario el monto a invertir sí sería bastante elevado, lo que chocaría con la instrucción de racionalidad en el gasto.



La representante de Redes Sociales Progresistas (RSP), Claudia Bertha Ruiz Rosas, pidió que se valorara la reutilización de los equipos adquiridos en 2018; no obstante, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses explicó que luego de una revisión que hiciera la UTSI, se determinó que muchos están inservibles y muy pocos funcionan pero ya están tecnológicamente obsoletos.



Por su parte, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que especificar que los dispositivos fuesen de “gama media” bajaría la presión económica para adquirirlos “y se puede platicar con el proveedor que cumpla las funciones que debe tener el celular y eso nos puede bajar muchísimo el costo”.



Y es que previamente comentó que si se estima una erogación de casi 15 millones de pesos en este rubro, significaría que el PREP en su conjunto costaría más de lo previsto, pues se deben considerar otros equipos, mobiliarios, espacios para que operen los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y la contratación de la empresa que lo operará.



“Estamos pidiendo 2 mil 900 celulares. Si costaran 5 mil pesos, no 10 mil como dijeron por ahí, la mitad, son 14 millones de pesos, sólo de celulares. Entonces no sé cuánto estaríamos pensando del precio del PREP, a cuánto iría. Imagínense todo lo demás”, concluyó.