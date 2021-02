Recibió PROFECO 73 quejas contra distribuidoras de autos en 2020

El 2020 cerró en el Estado de Veracruz con 73 quejas de compradores contra distribuidoras y agencias de automóviles, de acuerdo con el recuento de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).



En ese sentido, la conciliadora reporta que al menos 10 automovilistas denunciaron defectos de fabricación en autos de las marcas Nissan, Honda, Chevrolet-General Motors, Kia, Chrysler y Ford.



Son los casos de las agencias: Imperio Automotriz de Veracruz, S.A. de C.V.; Honda de México S.A. de C.V.; General Motors de México, S. de R.L. de C.V.; Distribuidora de Autos, SA de C; Vehículos Koreanos de Xalapa, S.A. de C.V.; Kia Motors México, S.A. de C.V.; Diez Veracruz, S.A. de C.V.; Reyes Huerta Veracruz, S.A. de C.V.; Sábalo de Xalapa, S.A. de C.V. y Ford Motor Company, S.A. de C.V.



Los compradores de autos igual denunciaron ante PROFECO Cobros indebidos, Negativa a corregir errores, Deficiencia en la reparación, Negativa a la devolución de depósito, Garantía sin requisitos de ley, Negativa a cambio o devolución, Negativa a hacer la garantía efectiva, Negativa a la entrega, Penalización por causa imputable al proveedor, Daños durante el proceso de entrega, Producto o servicio no solicitado o autorizado, Modificación del precio convenido o presupuestado, Negativa a la rescisión, No respeta precios anunciados y Cuotas extraordinarias.



Entre las empresas con más quejas en su contra en 2020 destacaron Ford Motor Company, SA de CV, con cuatro quejas; Ford Credit de México, SA de CV; Sofom ER; NR Finance México SA de CV; Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR, con cuatro quejas; Vehículos Koreanos de Xalapa, SA de CV; y Distribuidora de Autos, S.A. de C.V. con tres quejas.



Con dos quejas, Distribuidora Volkswagen de Veracruz, además de Volkswagen de México, SA de CV y Volkswagen Leasing, SA de CV.



Además de Gomsa Automotriz Veracruz, SA de CV con dos quejas; Gomsa Automotriz Xalapa, SA de CV y Gomsa Camiones, SA de CV, de la marca General Motors.



Por su parte, Kia Motors del Golfo con una queja y Kia Motors México, SA de CV con dos.



Con dos respectivamente: Corea Motors del Golfo; Farrera Motors del Sureste; FCA México, Mantecón Vehículos S.A. de C.V.; Imperio Automotriz de Veracruz; Reyes Huerta Veracruz, SA de CV; Diez Veracruz, SA de CV; Super Autos Jalapa, Sa de CV; Vehículos Perfectos S.A. de C.V. y Toma 1 (tres quejas).



Además de con una queja: Hyundai Motor de México, Comercial Automotriz de Poza Rica, Mazda Motors de México, Excelencia Japonesa S.A. de C.V., Honda de México SA de CV; Sistema de Credito Automotriz, SA de CV; Gasme Automotriz, SA de CV; Sábalo de Xalapa, SA de CV y Metro Solaris México, SA de CV.



Así como Calidad Coreana SA de CV; Corea Motors del Golfo, SA de CV; Auto Diver Minatitlán, SA de CV; Autos y Camiones Poza Rica, SA de CV; Motorcredit, SA de CV; Decada Automotriz, S. de R.L. de C.V.; Toyota Motor Sales de México, S. de RL de C.V.; Shinyu Automotriz, SA de CV; Nissan Mexicana, SA de CV; Auto Diver Animas, SA de CV; Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, SA de CV; Sistema Único de Autofinanciamiento, SA de CV; Audi México, SA de CV; Interlomas Motors, SA de CV y Automotriz R&R, SA de CV.