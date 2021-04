Recibirá Veracruz recursos para atender programas federales de seguridad

Con la finalidad de que Veracruz atienda las políticas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional en materia de Seguridad Pública, este año recibirá una ministración bipartita de 376 millones 5 mil 19 pesos.



Del total de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) del Ejercicio Fiscal 2021, la Federación aportará 264 millones 498 mil 855 pesos y el Gobierno del Estado 111 millones 506 mil 164 pesos (25%).



El Convenio de Colaboración firmado señala que el Estado deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2022, los recursos del FASP con los rendimientos financieros generados que, al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal de este año, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos.



Las acciones prioritarias, metas y conceptos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas estarán plasmadas en Anexo Técnico que deberá suscribirse, el cual contendrá las adquisiciones que se pretendan realizar, siempre que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.



En el Convenio, el Estado se comprometió a no adquirir con recursos propios o del FASP, para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales.



Así como establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación policial, estatal o municipal y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales.