Recientes reformas electorales dan esperanza a mujeres, afirman

La presidenta del Colecito Nacional 50+1, María Elena “Nena” Orantes López, aseguró que la política “se ha distorsionado, no se ha entendido o no se ha hecho bien”, lo que ha afectado a las mujeres, quienes se han vuelto resilientes “para poder aguantar y poder decir cuando en verdad hemos sido sometidas a procesos”.



Por ello, afirmó que las últimas reformas para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política, libres de violencia, le dan una nueva esperanza al género femenino.



“Tenemos la bandera del idealismo y sobre todo de los sueños, constituimos este 50 +1 de la población, somos la mayoría en el padrón electoral y las listas nominales del país”, recordó durante su participación en la Mesa de Análisis "La promoción de la participación ciudadana y el impulso a candidaturas feministas”, organizado por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Reiteró que desde la organización que dirige y que agrupa a 3 mil mujeres de 23 Estados de la República, vigilan que la paridad de género transite libre, justa, y sobre todo sin violencia política.



Orantes López señaló que el que ello ocurra en los días previos, el día de la jornada electoral y posterior a los comicios, sería “lo más maravillo que nos puede pasar”.



Recordó que durante años las mujeres vieron “con tristeza” que el 50+1 de los tableros legislativos no las reflejaba, que muchas iniciativas que presentaban las que ocupaban el cargo de representantes populares eran rechazadas.



Para esta feminista, el año 1953 representó un parteaguas para las mujeres mexicanas, aunque el tema paritario desde entonces no ha existido, donde siete mujeres por elección de nueve en total, han sido gobernadoras.



“La deuda es historia, no sólo en todos los derechos, sino en el ejercicio del derecho político libre y secreto, voluntariamente en una carrera donde en muchas ocasiones el túnel orienta a una definición no clara de la luz, pero lo importante, lo valioso de la mujeres es que crecemos ante la adversidad”, reiteró.



La activista por los derechos de su género, indicó que en todos los ámbitos de la vida social, donde hay una mujer, “huele a éxito, las mujeres estamos acostumbradas a trabajar con triples jornadas, cuando se tiene el poder se puede respirar con muchísima pasión porque nos cuesta trabajo.