Reclama a SEV pago de seguro de vida que le dejó tío fallecido en 2013

Ana Bethlehem Márquez Merino, trabajadora administrativa de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pidió el pago del seguro de vida que le dejó su tío, quien durante 27 años fue docente y falleció en 2013 pero que tras ocho años no ha podido cobrar.Al respecto, señaló que su familiar la designó a ella como beneficiaria de ese dinero y que le servirá para pagar el tratamiento de su hija, que padece de un tumor en su cabeza.“Mi hija está diagnosticada con un tumor en su cabeza y el tratamiento que nos da la esperanza de vida es muy costoso. Exijo al Gobernador que nos apoye como familia, soy una mamá de dos hijos, que se toque el corazón porque es una situación muy difícil”, expresó.Denunció que ha tocado muchas puertas del Gobierno y dado “vueltas y vueltas”, sin que puedan solucionar la falta del pago de dicho seguro, así como la indemnización que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) le aseguró le daría por la muerte de su tío.“La verdad es que nunca se me ha escuchado. Estoy pidiendo que se me pague el seguro que se me debe desde el 2013. Es un seguro que se llama GNP. También el IPE me prometió una indemnización por la muerte de mi tío y tampoco hubo respuesta. Me dieron vueltas y vueltas y jamás recibí respuesta”, acusó.Dijo que el pago de este seguro implicaría lo equivalente a 50 salarios, es decir, aproximadamente 250 mil pesos, “que me ayudarían mucho para el tratamiento de mi hija; no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo lo que se me debe”.“He ido a Tesorería, donde tenían mis documentos. He ido a Recursos Humanos de la SEV, movieron los documentos de una dependencia a otra y me traen vuelta y vuelta. Me dijeron que los tenía la SEV. Fui allá y me dijeron que los tiene Recursos Humanos y allí no hay respuesta”, reafirmó.La empleada de la SEV dijo una vez más que la única heredera con papeles legales es ella, porque su tío nunca se casó y su vida la pasó a su lado.“Me dicen que no hay presupuesto, que todavía no está el pie presupuestal pero he sabido de personas que muere su familiar y a los tres meses le respetan el tema del seguro”, aseveró.