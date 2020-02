Reclaman a SEV tras daños en escuelas de Xalapa y Coatepec por “Norte”

Más de 30 alumnos de la Escuela Telesecundaria “María Enriqueta” del municipio de Coatepec se quedaron sin aulas escolares, pues las provisionales que habían sido construidas por los padres de familias quedaron totalmente destruidas por las fuertes ráfagas de viento provocadas por el paso del Frente Frío número 41 por esta región.



De igual manera, en la ciudad de Xalapa, en la Escuela Telesecundaria “Margarita Morán Véliz”, de la Reserva Territorial El Troconal, el techo y parte de la estructura de tres aulas de la escuela se vinieron abajo.



Padres señalaron que desde hace 2 años han acudido a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), así como al Instituto de Espacios Educativos, para solicitar infraestructura educativa, sin embargo, el secretario Zenyazen Escobar ha sido omiso a estas peticiones.



“Nosotros ya hemos acudido en diversas ocasiones a las dependencias pero siempre nos dan largas, el Secretario no ha querido atendernos, nosotros somos familias de escasos recursos y hemos luchado por tener nuestras escuelas donde mandar a nuestros hijos”, señaló Josefina Parra Córdova, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Telesecundaria María Enriqueta.



Manifestaron su preocupación por esta situación pues ahora no saben dónde tomarán clases sus hijos, por lo que realizaron un llamado urgente al Secretario de Educación de Veracruz, para voltear a ver a estos niños, pues si no fuera por la indiferencia de las autoridades no estuvieran viviendo esta situación.



“Esperamos que con estos acontecimientos, Zenyazen Escobar voltee a ver las necesidades educativas de nuestras escuelas, pues hoy no pasó a mayores porque cancelaron las clases pero si no hubiera sido así no sabemos qué hubiera pasado, pudiéramos estar lamentando una tragedia, yo no sé si las autoridades esperan qué ocurra eso para reaccionar”, dijo Leticia Andrade, madre de familia de la Reserva El Tronconal.



Antorcha también reclama



El responsable del Movimiento Antorchista en Coatepec, José Antonio López Villegas, informó que dos escuelas: la Telesecundaria “María Enriqueta Camarillo” y la Escuela Primaria “Alfonsina Storni”, así como varias viviendas se vieron afectadas totalmente, luego del norte que provocara el frente frío número 41.



Abundó que los daños de estos planteles educativos, que han sido impulsados y gestionados por esta agrupación, dejarán a más de 100 alumnos afectados para tomar sus clases en los siguientes días.



“Hubo afectaciones de la Telesecundaria María Enriqueta Camarillo, en la escuela primaria Alfonsina Storni y algunas viviendas de compañeros que fueron destechadas por los vientos, pedimos a las autoridades que no hagan caso omiso”, detalló.



Sostuvo que han estado efectuando gestiones ante Espacios Educativos, para la mejora de las instalaciones, sin embargo, no han recibido una respuesta favorable.



“Pedimos unas aulas dignas, esta es una aula temporal y ha servido cuando se inició el preescolar, la primaria y ahora secundaria, son seis años, ya venían de uso cuando las dio Gobierno del Estado, dijeron que las iban a renovar pero no han hecho caso, también se han hecho gestiones ante el Ayuntamiento pero nada, las casas quedaron completamente afectadas y no vemos apoyo”, dijo.