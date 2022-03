Reclaman docentes de Veracruz 20 mdp de incentivo a la evaluación de promoción

Docentes de la región Xalapa exigen que se pague inmediatamente el incentivo económico correspondiente a la evaluación a promoción horizontal que debió haber sido efectuado desde septiembre del 2021.A mediodía de este viernes, en representación de sus compañeros, José Ernesto Méndez Jiménez denunció que dicho incentivo, cuyo monto asciende a 20 millones de pesos en total de todo el Estado, debió haberse pagado a más tardar en diciembre del 2021, sin embargo, las autoridades no han dado solución."Hasta estas fechas, no han dado la cara ni la Secretaría (de Educación de Veracruz) ni el Gobernador. Queremos el pago inmediato de ese incentivo que ya tenemos derecho, nos lo ganamos a pulso. Pasamos por un proceso de evaluación muy fuerte, muy estresante y necesitamos ese dinero ya", exigióInformó que de un total de 5 mil docentes de educación básica, únicamente fueron seleccionados 932 en todo el Estado para esta promoción pues ese era el límite financiero.Subrayó que las autoridades educativas han hecho caso omiso a esta situación y que únicamente les dieron cita en la oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); sin embargo, no los atendieron."Fuimos con el Secretario de Educación, no nos dio audiencia y nos mandó con el de Recursos Humanos y nos dieron evasivas. Nos dijeron que el día lunes nos iban a dar una respuesta concreta, fuimos y no estaban. Nos dan largas y nos dan largas", agregó.Expresó que el Gobierno de la 4T no es congruente con sus ideales, pues a pesar de que el pueblo creyó en su palabra, no hacen lo que pregonan."Es una grosería que le están haciendo no a los docentes promovidos sino al magisterio veracruzano, desconocen a dónde se fueron esos recursos”.En este sentido, solicitó la intervención del mandatario estatal para solucionar lo más pronto esta problemática, pues de no hacerlo seguirán manifestándose."Le pedimos que nos atienda, que responda, que solucione este problema, que no se haga mayor. Necesitamos atención inmediata y en este momento a lo largo y ancho del Estado hay diferentes manifestaciones, está tomada la delegación de Tantoyuca", finalizó.