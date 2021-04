Reclaman obra a Alcaldesa de Rafael Delgado

Vecinos de la calle Álamos bloquearon este camino para demandar obras a la alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos.



Explicaron que cuando se iniciaron los trabajos del puente “Xalapa”, sobre la carretera principal y se les dijo que los autobuses pasarían por su calle, se habló con las autoridades para hacerles ver que la vía no está pavimentada y se levantaría una polvareda, por lo que pidieron que se le echara balastro a su calle y les dijeron que sí.



Sin embargo, indicaron, la Alcaldesa no les cumplió y ahora sienten que están expuestos a infecciones porque el interior de las casas se llena de polvo y hay heces de perro y todo eso se les está metiendo.



Las amas de casa señalaron que son alrededor de 20 familias las que se ven afectadas, incluso la ropa la tienden y se les ensucia de tanto polvo, por lo que la tienen que volver a lavar.



Comentaron que las autoridades ni siquiera riegan la calle al menos para que no se levante el polvo, que es lo menos que se podía hacer.



Indicaron que también los vecinos de la calle San Miguel se ven afectados por esta situación, por lo que los llamaron a que se sumen.



Al lugar llegaron policías municipales, estatal y de la Guardia Nacional, quienes platicaron con los inconformes; sin embargo, éstos insistieron en que no desbloquearán el camino hasta que les den respuesta, por lo que los uniformados mejor se retiraron.