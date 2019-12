Recomienda IMSS tomar medidas preventivas para evitar enfermedades por el frío

Por las bajas temperaturas registradas en la temporada invernal y las complicaciones de salud que éstas ocasionan, la Delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la derechohabiencia y a la población en general a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades e infecciones respiratorias.



José Guadalupe Gutiérrez Márquez, coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS Veracruz Norte, señaló que en esta temporada las complicaciones de salud son frecuentes, por lo que se deben tomar las medidas correspondientes para evitarlas.



El galeno explicó que durante el invierno se incrementa la probabilidad de presentar problemas de salud, como influenza estacional, neumonías, ataques y agudizaciones de padecimientos crónicos no trasmisibles, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).



Aunado a lo anterior, también se presentan problemas derivados del frío como hipotermia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono, entre otros.



En ese tenor, dijo que, para disminuir riesgos asociados a la temporada de frío, se recomienda vacunar de manera inmediata a los grupos vulnerables: población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con VIH/SIDA o con enfermedades crónico degenerativas, asimismo al personal de salud que se encuentre en contacto directo con pacientes.



También, indicó, se exhorta a mantener una alimentación saludable que incluya frutas ricas en vitamina ‘‘C’’, como los cítricos; dormir al menos ocho horas diarias, abrigarse de manera adecuada, cubrir boca y nariz y evitar cambios bruscos de temperatura.



El especialista también recomendó no automedicarse y en caso de presentar síntomas de cuadros infecciosos respiratorios, acudir de inmediato a su Unidad de Medicina Familiar para recibir una oportuna atención.



Por otro lado, mencionó que, para prevenir accidentes e intoxicaciones por el uso de sistemas de calentamiento, se debe evitar encender anafres o fogatas en el interior del hogar, no dejar velas encendidas, mantener a los infantes alejados de objetos o aparatos calientes y atender de manera puntual las recomendaciones de las instituciones de salud y Protección Civil.



De esta manera, dijo, por último, se evitará que en esta temporada invernal se enluten los hogares veracruzanos con la pérdida de un ser querido.