Recompensa por ladrones saldrá de mi bolsillo: Alcalde de Orizaba

El alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que los 20 mil pesos que está ofreciendo de recompensa, a quienes den datos sobre los asaltantes que en días pasados ingresaron a un domicilio particular en Paseo de las Palmas, de donde se robaron objetos de valor, joyas y dinero por un monto de aproximadamente un millón de pesos, son de su bolsillo y únicamente tiene la intención de evitar que esos sujetos sigan delinquiendo en la ciudad.Mencionó que aunque la policía “está muy a las vivas”, es imposible cuidar los 37 mil predios que hay.Dijo desconocer si se trata de una banda de asaltantes, pero en los cuatro meses y medio que van de su administración es la primera vez que se conoce que actúan y se le hizo oportuno ofrecer una recompensa para cortar por lo sano.Consideró que ese robo “fue planeado, intervinieron bastantes gentes y sentimos que viene de parte de las villas”.El Presidente Municipal indicó que no considera que en la ciudad estén incrementando los delitos pues lamentablemente esa es una situación que ocurre en todas partes y tan sólo en París se vio cómo al final de la Liga Champions les robaron a más de mil personas sus carteras, celulares y otros objetos de valor.Mencionó que hay algunas personas que se han dedicado a descalificar la seguridad en la ciudad, pero no tienen los pantalones para ir a palacio y decirlo, sino que lo hacen a través de redes sociales.Cabe comentar que ese hecho ocurrió en días pasados cuando una familia salió por unos días y al regresar encontraron que su casa había sido robada; sin embargo, los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la vivienda y con ellos es que se está ofreciendo la recompensa a quienes hayan visto algo y den datos.