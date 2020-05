Reconoce Gómez Cazarín a Alcaldes del PVEM por ratificar Reforma Electoral

El Partido Verde Ecologista (PVEM) respalda la Reforma Electoral en Veracruz, ya que las millonarias prerrogativas que antes se daba a partidos políticos pasarán a fortalecer presupuesto de salud, educación e infraestructura social.



Mediante sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció a los Ediles que apoyan esta reforma, “que se siguen uniendo a esta demanda del pueblo de bajar en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos".



En sus redes sociales publicó, a manera de reconocimiento, que están muy agradecidos por el compromiso social y la confianza al proyecto de austeridad, ya que ahora los recursos de la ciudadanía no terminarán en los bolsillos de los dirigentes partidistas.



"Mi reconocimiento a las y los Alcaldes del Partido Verde Ecologista de México, por sumarse a la demanda de miles de ciudadanos y ciudadanas; este día también saludé a su dirigente estatal, Marcelo Ruiz, quien se sumó a esta importante defensa de los recursos del pueblo y para el pueblo", manifestó.



Sostuvo que las prácticas de enriquecerse a costa del pueblo ya quedaron en el pasado y hoy todos los servidores públicos deben ajustarse a la austeridad republicana. “La democracia ya no será pretexto para enriquecerse”, sostuvo.



Cabe mencionar que se necesitan 107 Ayuntamientos de 212, que aprueben en Cabildo esta reforma y aunque no se ha dado una cifra de cuántos actas faltan, los municipios se continúan sumando a esta iniciativa.