Reconocen fallas con Crédito Ganadero a la Palabra de AMLO; modificarán programa

Ante algunas irregularidades, el Programa Crédito Ganadero a la Palabra que implementó el Gobierno Federal sufrirá cambios.



Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, reconoció que hubo reportes de animales entregados que fallecieron por enfermedad, mismos que se tendrán que reponer a beneficiarios veracruzanos.



Explicó que se trata de un programa de la actual administración Federal, sin embargo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, les informó que habrá modificaciones en una asamblea con titulares del ramo de diversas entidades.



“Estuvimos 23 secretarios con él y nos dijo que el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra está en revisión (…); va a haber cambios porque hubo irregularidades no nada más en el sur, fue también en otros Estados”, indicó.



A nivel local, comentó que hubo problemas en temas como el nombre del propietario, facturas, aretes y también se regresaron algunos animales que no tenían la Guía REEMO.



“No es lo mismo entregar ganado en Chiapas que no tiene estatus y en Veracruz, que sí tiene; no hubo irregularidades que hayan sido graves”, aseveró.



Además, el Secretario aseveró que, pese a los reportes en otras entidades, en Veracruz no existen datos de que se haya introducido ganado extranjero a Veracruz.



Refirió que el tráfico de ganado existe y se está trabajando principalmente en Chiapas y Tabasco con estrategias por parte del Gobierno Federal.



“En Veracruz, yo no tengo reportes de los Comités de Sanidad o que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) haya reportado la introducción de ganado”.



“A diferencia de otros Estados, del río Papaloapan hacia el norte Veracruz cuenta con un estatus libre de virus y enfermedades que nos permite exportar hacia Estados Unidos en pie”, comentó.



Cabe señalar que el diputado federal Jesús Guzmán Avilés, integrante de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión, declaró que en puntos fronterizos entre Chiapas y Guatemala se estima que se permitió el ingreso de un millón de cabezas de ganado.



El legislador panista acusó que no se aplicó cuarentena y tampoco se acreditaron las regulaciones en materia zoosanitaria.



En cuanto al programa federal, el Secretario reiteró que la SEDARPA sólo fue coadyuvante pero no hubo introducción de ganado, puesto se compró a productores locales para distribuirlo a pequeños ganaderos.



“Debe de haber mortandad y debe de haber reposición de animales; habría que preguntárselo al coordinador de los programas federales y a quien esté llevando esa situación”.



“La SEDARPA no tuvo control en el funcionamiento del Programa; las quejas se mandan directamente a la coordinación de ganadería, yo no tengo reportes, tengo reportes de muertes de algún animal que quizá venía enfermo y al final se debe de reponer”.