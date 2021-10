Recordarán con altar a mascotas en la Central de Abastos de Xalapa

Animalistas y representantes de la Central de Abastos de Xalapa elaborarán un altar dedicado a las mascotas, principalmente perros, que vivieron en el lugar. En la ofrenda también colocarán imágenes de los animales que los capitalinos les lleven, para así honrar a los que ya partieron de este mundo.En entrevista telefónica, Ana Zavaleta, empleada de la administración de la Central de Abastos, indicó que el próximo lunes lo inaugurarán y durante toda la semana estarán recibiendo las fotografías que lleven las personas de sus peludos fallecidos."El lunes 25 de octubre vamos a tener un altar dedicado al tema del bienestar animal, va a estar colocado en la nave A, se va a hacer un altar diferente dedicado a todos los perritos que han estado aquí en la Central y que, por muchas cuestiones, en una de ella por maltrato animal han perdido la vida. Estamos abriendo la invitación al público para que vengan a dejar la foto de su mascota", manifestó.Zavaleta acotó que para muchas personas sus mascotas son parte de su familia y es por eso que decidieron hacer esta ofrenda para recordar a las que ya no están acompañándolos."Vamos a estar recibiendo las imágenes desde el día 25 que va a ser la primera ocasión hasta el día 2 de noviembre, se van a poder colocar estas fotografías. El evento va a empezar a las 12:00 horas y posteriormente vamos a estar recibiendo donaciones de alimentos o de cinco o diez pesos o lo que gusten y lo que se junte será donado a personas independientes que se dedican a ayudar a los animales que están en situación de calle", mencionó.Apuntó que ese día también habrá una pasarela de adopción, con la que se buscará fomentar la esterilización de las mascotas y la no compra de éstas."Estamos tratando que queden en un buen hogar y con una familia que les dé mucho amor", expresó al añadir que los interesados en adoptar a los ocho o diez perros que estarían desfilando necesitan cumplir ciertos requisitos que los cuidadores temporales han establecido, así como presentar una copia de su credencial de elector.Su compañera de trabajo, Araceli Méndez Martínez, reiteró que todo lo que se coloque en el altar tengo de mascotas como de humanos será donado, pidiendo además a las personas que lleven juguetes como pelotas o frisbees.Adicionalmente, indicó que los perritos que estarán en adopción ya irán esterilizados y muchos desparasitados y con su primera vacuna y serán de diferentes edades y tamaños."Nosotras ya hicimos una publicación previa en Facebook, nos pueden encontrar como 'perritos abandonados de la Central de Abastos de Xalapa, Ver.', van a encontrar algunas fotos de algunos que van a estar en adopción ese día, muchos son perritos que han estado en la calle y hay que destacar que a veces no es tan fácil de que se adapten a una casa pero tampoco imposible. Buscamos personas que estén comprometidos en darles este cuidado y está atención", puntualizó Méndez Martínez.