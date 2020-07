De acuerdo con la licitación pública LA-006HJO001-E12-020, disponible en Plataforma de Transparencia, el Banco de Bienestar convocó a empresas del ramo del outsourcing para subcontratar personal y por medio de dicho esquema, evitar cualquier relación u obligación contractual con el Gobierno de México.



En todo el país, el Banco de Bienestar reclutó 42 coordinadores, 41 responsables de soporte operativo, 556 pagadores/ensobretadores/oficializadores, 246 auxiliares de programas gubernamentales, 284 auxiliares bancarios, 8 enlaces de campo y 87 ejecutivos.



Tan es el deslinde de Banco de Bienestar con los trabajadores bajo outsourcing, que la licitación especifica que las credenciales del personal subcontratado no podrán contener ningún elemento gráfico que se le asocie con el Banco y la leyenda "externo" en el gafete.



El contrato prevé un monto mínimo por 185 millones 506 mil 550 pesos y uno máximo por 463 millones 766 mil 375 pesos, por una vigencia de febrero de 2020 a enero de 2021.



Las plazas del Banco de Bienestar incluyen Coordinadores de Proyecto, con un sueldo máximo de 55 mil pesos al mes, titulados y una experiencia mínima de 5 años en instituciones públicas o privadas de servicios financieros.



Además, de Ejecutivos de Proyecto, con un sueldo desde los 26 mil 600 a los 36 mil 600 pesos; con un título emitido por una institución de educación superior y tres años de experiencia como mínimo.



La licitación contempla a la vez el reclutamiento de Profesionales Ejecutivos, con sueldo de los 19 mil 517 a los 24 mil pesos mensuales y sólo se requiere experiencia mínima de un año y estudios de nivel medio superior (preparatoria) o superior (no se requiere título).



En Veracruz



En el caso exclusivo de Veracruz, el Banco de Bienestar requiere perfiles con estudios de nivel medio superior o superior con experiencia (no mínima) en banca privada o pública, banca de desarrollo, financieras, actuaría, análisis y ejecución de programas y proyectos sociales.



En el estado de Veracruz se prevé el reclutamiento de cuatro coordinadores de programas gubernamentales con un sueldo de los 17 mil a los 26 mil pesos al mes y su labor se enfoca a la supervisión del personal subcontratado.



Además, la licitación prevé la subcontratación de cuatro soportes operativos con un sueldo de los 8 mil 80 a los 10 mil pesos mensuales y mediante outsourcing se subcontratarán 75 pagadores/ensobretadores/oficializadores con un sueldo mensual desde los 8 mil a los 14 mil pesos y como su nombre lo explica, pagarán los recursos destinados a los beneficiarios de programas sociales.



Se prevé la subcontratación de 11 auxiliares bancarios con un sueldo de 8 mil 80 pesos mensuales y de 16 ejecutivos, con un sueldo al mes de 8 mil 80 pesos y cuya función recae en la operatividad de la sucursal.



Mediante outsourcing, el Banco subcontratará a 29 auxiliares de programas gubernamentales y su labor consistirá en dar apoyo a las demás funciones y su sueldo se calculará a partir de comisiones.