Red de Viveros avala remoción de jacarandas, en Coatepec; se plantan árboles sin planeación

La Red de Viveros de Biodiversidad A.C. (REVIVE) exhortó al Ayuntamiento de Coatepec a considerar un programa de reforestación con especies nativas aptas para las condiciones de banqueta, camellón, glorieta, parques, hospitales, escuelas y centros deportivos, entre otros espacios.



Con ello, se evitará la siembra desmedida de especies, que al llegar a la adultez tendrán una muerte prematura que atentará contra la biodiversidad y representará un riesgo potencial para la integridad física de las personas.



Aníbal Ramírez Soto, presidente de REVIVE, recordó que recientemente el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Parques y Jardines, removió árboles de jacaranda que fueron sembrados en espacios no libres de cemento.



Consideró adecuada y oportuna la acción del municipio en remover esos árboles, ya que, dado su deplorable estado de salud, representaban un riesgo para las y los ciudadanos.



Sin embargo, dijo que lo anterior es debido a que el espacio libre de cemento es muy pequeño y el árbol suprime sus raíces, sobre todo porque el sistema de raíces de las jacarandas es muy fuerte y tiende a irse a los lados, por lo que si no tiene espacio libre suficiente abrirá cualquier estructura.



Y aunque Coatepec es un lugar muy húmedo, el cemento es impermeable y dificulta la llegada de agua a las raíces, por eso tienden a buscarla en la superficie y por consecuencia dificulta la respiración del árbol, que se hace a través de las raíces.



Aunado a ello, algunos árboles vienen podados de la raíz principal desde el vivero de origen y esto afecta su desarrollo en la etapa adulta.



“Mientras se sigan plantando árboles de manera espontánea, sin diagnóstico, diseño y ejecución cuidadosa y profesional, se seguirán obteniendo los mismos resultados. Estos efectos no se ven en el corto plazo y es hasta que los árboles están en su plenitud cuando suceden muertes prematuras por falta de espacio libre de cemento. Podemos hacer mucho para prevenir posibles daños y es momento de hacer las cosas bien; es doloroso ver a los árboles en plenitud morir repentinamente pero es más lamentable no hacer algo para evitarlo”, agregó.



Por ello, Ramírez Soto exhortó al Ayuntamientos a desarrollar y ejecutar un plan de rescate y promoción del arbolado urbano con especies nativas aptas para las condiciones de banqueta, camellón, glorieta, parques, hospitales, escuelas y centros deportivos, principalmente.



Aplicar la reforestación con protocolos de calidad de árboles urbanos y de operación, tal como cualquier otra obra de infraestructura, en este caso es infraestructura verde.



Generar una base de datos e inventario del arbolado urbano que sea accesible a la ciudadanía; aprovechar las capacidades locales para la provisión de árboles con estándares de calidad para la reforestación urbana; e involucrar a la sociedad civil coatepecana en el cuidado, monitoreo y recuperación del arbolado urbano.