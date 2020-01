Reencarpetado de la Xalapa-Coatepec concluirá la próxima semana

Se estima que la próxima semana concluyan los trabajos de reencarpetado en la carretera Xalapa-Coatepec, vía de comunicación terrestre en donde el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que presentaba condiciones inseguras y de peligro para los conductores.



En el 2018, el ente fiscalizador informó que los trabajos de reconstrucción se hicieron sin replantear sus parámetros originales, ni se realizaron adecuaciones a su trazo en algunas zonas, por lo que de no corregirse las inconsistencias seguirá habiendo más accidentes automovilísticos.



Durante la inspección física, el ente fiscalizador dio a conocer que los auditores realizaron dos pruebas de frenado, una a 60 kilómetros por hora y otra a 80 kilómetros por hora, sin detectar ninguna diferencia en el frenado con algún otro pavimento de concreto convencional, pudiendo presumir que no hay un efecto deslizante en el pavimento que esté provocando más accidentes.



Y en su momento recomendó llevar a cabo medidas correctivas en la carretera, como el incremento en el uso de reductores de velocidad, señales informativas y letreros luminosos, por lo que consideró necesario programar un mantenimiento periódico al camellón central, libre de vegetación excesiva con el fin de propiciar la visualización necesaria en el tránsito.



Observó hacer una revisión de los peraltes en las zonas de curvas horizontales para determinar si existe la necesidad de reducir las fuerzas centrifugas que predominan en dichas curvas; y hacer un análisis de los escurrimientos pluviales y proponer desagües que los atrapen antes de que lleguen a la superficie de la carretera.



Toda vez que la carretera presenta escurrimientos de agua naturales, que cruzan de lado a lado y no en todo lo largo de la carretera se cuenta con cunetas o elementos de desagüe que recolecten estos escurrimientos antes de que crucen por encima de la carpeta.



Lo que provoca crean efectos de acuaplaneo generando una condición insegura y de peligro para los conductores, al aumentar la lluvia, aumentan los escurrimientos y el riesgo, que aunado a la velocidad inmoderada y a la corta distancia entre autos, dará como resultado más accidentes en la autopista.



Aunado a ello, el ORFIS también recomendó implementar medidas para una vialidad segura en la zona urbana conocida como “Arenales” y en la zona urbana del acceso a Coatepec.



Para ello, consideró que se debe fomentar una educación vial suficiente entre los usuarios de esa arteria vial, exhortando a respetar el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora, y colocando reductores a 40 kilómetros por hora en las zonas de transición de vía rápida a vialidad urbana, creando a corta distancia zonas de desaceleración, instalar vialetas, botones, señalamiento horizontal y vertical suficiente, así como la iluminación adecuada y señales luminosas informativas que recuerden al usuario no utilizarlo como vía de alta velocidad.