Reforma al Código Civil llevará a Veracruz al Siglo XXI, afirma Alejandro Encinas

La iniciativa de reforma al Código Civil de Veracruz, que propone el matrimonio igualitario, cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de aprobarse, permitirá que Veracruz transite al siglo XXI, ya que el vigente data del año 1932, afirmó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.



Al participar en el “Foro por la Igualdad y la no Discriminación Hacia un Código Civil Incluyente”, que se realizó en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que toda persona tiene derecho a casarse libremente.



Dijo esperar que haya un acompañamiento fiel, una mayoría calificada que no dude en votar a favor de este derecho y añadió que desde el Gobierno de la República se dará seguimiento al tema.



“Felicito esta iniciativa del Congreso y Veracruz será el estado número diecinueve que tenga una resolución de esta naturaleza”.



Aseveró que los derechos humanos no se votan, a veces los obstáculos y las resistencias políticas imponen limitaciones



Pidió dejar atrás las descalificaciones que en ocasiones se emiten sin conocimiento de causa, pues se está respetando el principio jurídico de que nadie puede imponer a una persona su pensamiento o su forma de vida.