Reforma Electoral de AMLO no es para beneficiar a MORENA: Cuitláhuac

De aprobarse la Reforma Electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, representará un avance trascendental para la democracia del país, pues se disminuiría el número de diputados, así como privilegios a partidos donde sólo en Veracruz anualmente se destinan 300 millones de pesos para las fuerzas políticas, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa semanal, el Mandatario destacó que se debe tomar en cuenta a la población, la cual está en desacuerdo con los excesos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que ganan más de 170 mil pesos mensuales, más otros apoyos, así como el exceso de representantes, es decir diputados.“De llevarse a cabo, sería trascendental porque además sería bueno que se hiciera una encuesta y se preguntara si están de acuerdo con que haya 200 diputados plurinominales, ahora sí, las encuestas callaron porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con tener tanta representación, con todos esos privilegios que se otorgan”, dijo.García Jiménez aseveró que la ciudadanía rechaza mantener las cúpulas partidistas cuando no hay elecciones, de allí que es importante quitar este recurso a las toldas políticas para que sólo se le den prerrogativas cuando haya procesos comiciales para evitar que las campañas “se corrompan” a través de un financiamiento que los condiciones.“Eso tiene que cambiar, estamos recogiendo una demanda popular, creo que esa reforma que todavía no está acabada, dieron los lineamientos generales (…) ojalá que la discusión se lleve a cabo y se retomen algunas cosas o toda y si es toda, estaríamos ante un avance trascendental de la democracia en México”, dijo.El Mandatario aseguró que como están planteados los cambios constitucionales, se afectan los intereses de las cúpulas de los partidos, por eso quienes, “no son congruentes con las demandas del pueblo”, ya protestaron en contra de aprobarla.“Los consejeros del INE fueron los primeros que saltaron, que cómo les iban a quitar los 300 mil pesos que se echan a la bolsa mensualmente, que cómo iban a reformar para quitar al INE, tan redituable para sus bolsillos (…) con todos los premios y compensaciones deben estar superando los 6 mdp anuales, sin duda”, expuso.En la Constitución está establecido que el poder reside en el pueblo, por lo que el INE debe atender esa circunstancia, expuso.“No puede (el poder) surgir de la élite, del capricho, de las componendas político electorales, tiene que surgir de la voluntad popular y eso es lo que se pretende hacer con esta reforma”, afirmó.Al cuestionar una vez más que se hayan instalado un tercio de casillas en el ejercicio de Revocación de Mandato, el titular del Ejecutivo afirmó que este ente comicial ya no funciona y se tiene que reformar.“Pero no por un interés político partidista (de MORENA), sino por el interés popular, por el artículo 39 Constitucional”, reafirmó Cuitláhuac García al añadir que cuando se someta ante el pleno su aprobación “nos vamos a dar cuenta qué tan demócrata es un diputado o diputada (…) podrán decir lo que quieran pero el pueblo se los va a demandar”.Para finalizar, el Gobernador rechazó que se diga que la reforma sólo busca beneficiar a Regeneración, ya que lo definió “como el único partido que le hace caso al pueblo y está comprometido con el pueblo”.