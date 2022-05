Reforma Electoral estará “mocha” si no contempla candidaturas independientes

Si la Reforma Electoral no contempla candidaturas independientes, "va a estar mocha", declaró Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, al presentar el Movimiento Independiente de Veracruz.El Exedil explicó que esta iniciativa buscará crear oportunidades para que jóvenes puedan ocupar cargos públicos."Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que los ciudadanos honorables, jóvenes profesionistas, gente común, puedan acceder a los cargos de elección popular", dijo.En sentido, se refirió a la Reforma Electoral, la cual, aseguró, deberá manejar temas de candidaturas independientes o estará incompleta."Quiero referirme a un tema que hoy está en duda. Se empezó a discutir ya la Reforma Electoral a nivel federal. Si ésta, que está discutiéndose ya en el Congreso Federal, no retoma el tema de las candidaturas independientes, va a estar mocha", expresó Mezhua Campos.Destacó la importancia de incluir en ella este tipo de candidaturas, pues afirmó que la gente no se identifica mayoritariamente con los partidos políticos, a lo que deberán tener más apertura de participación ciudadana.Asimismo, explicó que su movimiento estará presente en todos los distritos del Estado y buscando todos los cargos públicos, vigilando que los candidatos sean personas nuevas y que no hayan pertenecido a algún partido político."Estamos cuidando que las personas que entren sean nuevas, tendremos que estar conscientes de que el movimiento independiente tiene que abanderar a personas nuevas en todos los sentidos", concluyó.