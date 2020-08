Reforzarán medidas sanitarias en mercados de Orizaba tras contagios de locatarios

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dio a conocer que aproximadamente 12 locatarios de tres mercados de la ciudad han salido positivos a COVID-19, por lo que se reforzaron medidas de prevención para evitar la transmisión del Coronavirus.



Indicó que en el zoco “Emiliano Zapata” son seis los locatarios que sufrieron el contagio, uno de estos sí presentó una complicación pero por fortuna ya lo superó; los otros se han ido recuperando en casa.



En el “Melchor Ocampo” son cuatro casos los que se han registrado y en el “Venustiano Carranza”, mejor conocido como "Mercado de las Flores", son dos.



"Los mismos locatarios del mercado Zapata nos pidieron que pusiéramos el cerco sanitario a fin de que la gente no ingrese sin cubrebocas; y es que luego los clientes no quieren usarlo. El cerco se instalará de manera permanente en ese mercado, porque es una protección para locatarios y clientes".



De igual forma se van a estar monitoreando los demás zocos para saber si se registran más casos pero enfatizó en que cada persona debe tener en cuenta que tiene que colaborar en las medidas de prevención.



Añadió que los locatarios que han salido positivos se fueron a guardar su cuarentena en casa. "En el mercado Cerritos y Santa Gertrudis no hay casos hasta ahora y en el de artesanías no hay porque estuvo mucho tiempo cerrado".



Por último, agregó que la pandemia ha avanzado en distintos grados a nivel mundial pero en las últimas dos semanas se ha visto un aumento importante en Orizaba. "Por eso también hemos hecho énfasis en que es un tema en donde la gente debe cuidarse también de manera personal, cada quien tiene su semáforo".