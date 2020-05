Regalan “nieves” para alegrar a coatepecanos

Israel Tlaxcalteco y su familia normalmente tienen un puesto de nieves en el parque “Miguel Hidalgo” en Coatepec. No obstante, son unos de los comerciantes afectados por la pandemia del COVID-19 pues sus ventas no son las mismas.



No obstante, este jueves decidieron regalar nieves para animar un poco a la ciudadanía en estos días difíciles que se viven por la contingencia.



“Nos encontramos en una etapa difícil para la gente, para nuestros coatepecanos. Son bajos los recursos, no hay trabajo, hay gente y familias que quieren comprarse una nieve y pues no tienen dinero. Por eso hemos decidido mi familia y yo regalar nieve”, expresa.



Deja en claro que este día han obsequiado a unas 200 personas pero haciendo pausas para que no haya aglomeraciones, con sana distancia y el uso de cubrebocas.



“Con Sana distancia para que haya orden, con cubrebocas y la gente agradece, decidimos dar algo de lo poco que tenemos, lo hacemos con cariño”, acota.



Finalmente, el nevero hace la invitación a otros vendedores a unirse y regalar algo si están en posibilidades, pues es un momento difícil y estas muestras animan a la gente.