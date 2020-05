Regidor critica a Alcaldesa de Xico por convocar y participar en reuniones masivas

El regidor único de Xico, Eduardo Pozos Pérez, aclaró que a pesar de que los Regidores forman parte del Ayuntamiento y el Cabildo, no han participado en ninguna reunión masiva o festejo realizado por la alcaldesa Gloria Galván Orduña.



“Nosotros somos parte del Ayuntamiento pero quiero aclarar que fue la Alcaldesa, que de manera irresponsable, junto con la Presidenta del DIF y otros funcionarios los que realizaron esa reunión. Estamos acatando las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal y los acuerdos de Cabildo desde el 31 de marzo”, aseveró.



Lamentó que desde la Alcaldía se “echen por la borda” los trabajos y acciones sanitarias, por temas políticos y la intención de posicionar partidos.



“(Quiero) pedirle al pueblo de Xico que no ceda ante las ambiciones de poder de quienes dicen gobernarlos y echan por la borda las acciones sanitarias para resguardar su salud. Si la primera autoridad del Municipio no pone el ejemplo, los xiqueños tenemos que enseñarle que el pueblo por sí mismo pone el ejemplo”, dijo.



Recriminó que se use la pandemia para hacer actos de proselitismo, congregando a personas y poniéndolas en riesgo de contagio.



“Estos hechos ya se habían dado, se dan todo el tiempo, un día sí y al otro también, por colonias, por barrios, en comunidades. En todas partes hay ese tipo de reuniones, están aprovechando de manera mal intencionada la pandemia, para conglomerar en los barrios a las vecinas, porque están yéndose con mujeres, las están utilizando, están usando la pandemia para condicionarles apoyos”, acusó.



Por ello, pidió a los ciudadanos que se resguarden en sus casas y no salgan, que acaten las medidas sanitarias y así eviten contagios.



“La Alcaldesa no tiene calidad moral para pedirle a la gente que se guarde en su casa y siga las medidas, la gente tiene que ser consciente y ellos cuidarse”, acotó.