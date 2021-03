Regidor de Teocelo critica falta de obras en localidades

Las localidades de La Isla, Tejerías, Loma Alta y El Zapote en el municipio de Teocelo, no han recibido ni una obra pública por parte del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Mario Chama Díaz, recriminó el regidor único de Teocelo, Luis Valencia López.



Entrevistado, confirmó que en el caso de la congregación de La Isla es una de las comunidades que a la fecha no han recibido “ni un solo peso” en obra pública.



“Vamos a pedir que sea una de las obras, no se ha invertido ni un solo peso en estas comunidades, ya he insistido en esto”, acotó.



Por ello, adelantó que solicitará al Cabildo que se incluya a dicha comunidad en el programa general de inversión, toda vez que ya sus habitantes han pedido que se atiendan las necesidades.



“Este mes tenemos que sesionar para la realización para el programa general de inversión, es una lista de obras que se emitirá, y vamos a solicitar que en La Isla se invierta recurso, que este último año de ejercicio fiscal se invierta en esta comunidad y en otras en las que no ha habido ninguna obra pública”, finalizó.