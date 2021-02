Regidor demanda a Alcaldía de Teocelo atender deficiencias de Salón Social

El Ayuntamiento de Teocelo tiene que hacerse responsable y reparar las deficiencias del Salón Social, luego de haber sido remodelado por el Gobierno anterior, indicó el regidor único, Luis Valencia López.



El edil señaló que de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), al cual solicitó información sobre la situación del inmueble, el alcalde Mario Chama Díaz se negó a permitir que las autoridades pasadas repararan las deficiencias que el salón social presentó luego de trabajos de remodelación.



“Hace unos días acudí para pedir información sobre la situación que guarda el Salón Social, me adelantaron e informaron que desde que se inició esta administración hubo reuniones constantes con autoridades salientes para determinar que precedencia tenía el inmueble y lo que me comenta el Jurídico del ORFIS es que el Alcalde negó toda intervención de autoridades salientes para reparar algunas deficiencias”, detalló.



Explicó que tampoco existe una demanda contra las autoridades salientes por los hechos, por lo que ahora ya es responsabilidad del actual gobierno reparar las irregularidades.



“La mayor irregularidad es un muro de contención que tiene deficiencias técnicas constructivas y genera un riesgo pero ya es responsabilidad de la autoridad municipal actual darle seguimiento a las obras que nos hayan dejado, no hay una demanda interpuesta en contra de las autoridades salientes y ya es responsabilidad de nosotros”, comentó.



En este sentido, recriminó el actuar del Alcalde al no permitir las reparaciones del inmueble y que la obra quede como un “elefante blanco”.



“Se pudo haber aceptado la voluntad de la autoridad anterior para reparar las inconsistencias pero el presidente no lo permitió. Que nos diga por qué la necedad de no quererlo abrir, no se puede quedar como un elefante blanco. Ya son tres años y dos meses y sigue cerrado y sin respuesta”, finalizó.