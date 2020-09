Regidora de Zongolica da permiso a ambulantes pese a pandemia, acusa CROM

“En medio de la pandemia que abruma al Municipio, la regidora segunda del Ayuntamiento, Esperanza Zavaleta, está otorgando permisos al comercio ambulante que llega a Zongolica”, denunció el secretario general de la CROM, Daniel Mellado Hernández.



Acusó que existe inconformidad del comercio formalmente establecido, así como de los locatarios del mercado, porque la Regidora está expidiendo permisos cuando la pandemia está en plenitud en Zongolica.



Aseguró que se expondrá esta problemática a Protección Civil, así como al presidente municipal, Juan Carlos Mezhua, para que tome cartas en el asunto.



“La edil Esperanza Zavaleta no puede pasar por alto las disposiciones del Sector Salud, donde se tiene que restringir la movilidad por el alza de la pandemia”, expuso.



Dijo que la Regidora de Comercio no informa a los integrantes del Cabildo sobre la cantidad de permisos que ha otorgado, cuando es su obligación notificar sobre la comisión que desempeña.



Lamentó que la funcionaria del Ayuntamiento no ha dado resultados pero sí genera conflictos y pérdidas económicas a los establecimientos formales al autorizar permisos al comercio ambulante, cuando ya existe bastante daño a causa del Coronavirus.