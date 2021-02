Regidores de Coatza niegan que emplazamiento a huelga de sindicato estuviera desfasado

Regidores de Coatzacoalcos, acompañados por la Síndica, dieron a conocer este lunes su postura con respecto a la decisión de sus homólogos de no votar a favor de un aumento de salario para los trabajadores del Ayuntamiento.



Y es que en la sesión de Cabildo del 29 de enero, los votos en contra del aumento fueron superiores a los que estaban a favor, de ahí que los sindicalizados no lograron obtener un incremento del 5 por ciento.



En conferencia de prensa, los ediles Keren Prot Vázquez, Lenin Paulin Aparicio, Francisco Díaz Juárez y la síndica Yazmín Martínez Irigoyen lamentaron la situación y expusieron que en nada les afectaría a ellos la aprobación, toda vez que se trata de un dinero que no les pertenece.



Aunado a ello, Díaz Juárez dijo que los apoderados legales del Ayuntamiento, Susana Rangel Sánchez y Laureano Malpica, mienten al decir que las peticiones no fueron hechas en tiempo y forma porque el emplazamiento a huelga se presentó oportunamente.



"Este emplazamiento corresponde al 2020, los asesores externos hacen llegar la información muy apresuradamente, un día antes e inclusive horas antes y es muy complicado poder revisar esa información, si el emplazamiento hubiera estado desfasado, el Tribunal no hubiese notificado al Ayuntamiento y ninguno de ellos se hubiera presentado para entablar las pláticas de avenimiento", destacó.



Por su parte, la síndica Yazmín Martínez Irigoyen señaló que será el próximo 18 de marzo cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determine una nueva audiencia para llegar a acuerdos y convocar a una nueva sesión de Cabildo.



"Lo importante de todo esto es que no lleguemos a una huelga. Mi postura es muy clara, solicité una sesión de Cabildo a la Secretaría del Ayuntamiento y quiero que quede muy claro, la finalidad era que del Cabildo saliera una propuesta para llevar un porcentaje al Tribunal, mi postura nunca fue incorrecta", detalló.



La regidora Keren Prot también lamentó que los regidores que votaron en contra del alza salarial no hayan tomando en cuenta las condiciones de los burócratas, cuando ellos como ediles ganan mil 200 pesos diarios.