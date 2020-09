Regidores del Verde obedecen al partido, no a ciudadanos: Alcalde de Medellín de Bravo

El Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) es el que ordena a los dos regidores de esa extracción partidista que voten en contra de los puntos que se presentan en las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, aseveró el alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros.



El Presidente Municipal refirió que los dos regidores de extracción ecologista hacen caso al partido y no a la ciudadanía, ya que incluso, los propios Ediles le indicaron que en su instituto “ya les habían jalado las orejas”.



“A partir de la sesión 113, que quede claro porque esto lo haré público, de la 113 en la cual manifestaron, lo cito textualmente: usted sabe que siempre le hemos firmado y aprobado todo pero ya nos jalaron las orejas en el partido, no Medellín, no los medellinenses, el partido y ahora tenemos que votar como nos digan”, expresó Espino Barros.



En este sentido, dijo desconocer el por qué la indicación del PVEM a sus dos regidores en el municipio de Medellín, sea votar en contra de los proyectos que son en pro de la ciudadanía.



Por tratarse de un tema partidista y político, el Presidente Municipal hizo un llamado a la cordura, en el entendido de que por ser una temporada previa a una jornada electoral, no se debe caer en este tipo de prácticas que tratan de politizar el trabajo en el ayuntamiento.



De igual modo, sostuvo que su regidor primero, Dominico Romero Lara, quien pertenece al Partido Verde, pidió recursos para la gasolina y llantas de su vehículo a cambio de votarle a favor en las sesiones de Cabildo.



“Aproximadamente se han tratado 450 puntos en las sesiones de Cabildo, de los cuales 448 fueron aprobados por unanimidad, uno fue pospuesto, el cual consistía en el programa de inversión del año 2018, que yo recuerdo muy bien, argumentando el regidor Dominico que no se le daban llantas para su carro ni gasolina. Yo fui regidor y jamás hice una petición así”, asentó el alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps.