Registra Veracruz 26 casos de coronavirus; reiteran llamado a quedarse en casa

La Secretaría de Salud de Veracruz informó que hay 26 casos positivos de coronavirus en la entidad, sumando dos casos más desde este sábado.



Según lo detallado en el reporte de la contingencia de este domingo, 13 de los casos son en Boca del Río, 5 en Veracruz, 3 en Poza Rica, uno en Ixtaczoquitlán, en Fortín, Xalapa, Coatzacoalcos y Tlacotalpan. De este último caso, cabe señalar, las autoridades reportaron su fallecimiento.



Al lamentar la muerte, la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, dijo que lo que no es inevitable es que se pueda reducir el riesgo de transmisión en el momento preciso del rápido crecimiento del contagio, por lo que reiteró el llamado a la población a mantenerse en sus casas.



Con corte a las 19:00 horas de este domingo, la funcionaria expuso que se han sido estudiados 327 casos; 146 resultaron negativos y existen 155 sospechosos.



De estos 155, 90 son mujeres y 65 hombres de entre 5 meses y 82 años de edad.



Los sospechosos de coronavirus se encuentran en 27 municipios y se registran de la siguiente manera:



51 en Veracruz, 41 en Xalapa, 12 en Boca del Río, 11 en Medellín de Bravo, 6 en Poza Rica, 4 en Emiliano Zapata, 4 en Orizaba, 3 en Coatzacoalcos, 2 Papantla, 2 Coatepec, 3 Alvarado.



Asimismo, uno en Actopan, La Antigua, Tlaltetela, Banderilla, Córdoba, Ignacio de la Llave, Jáltipan, Xico, Jilotepec, Paso de Ovejas, Las Vigas, Tihuatlán, Tuxpan, Úrsulo Galván, Río Blanco y San Rafael.



De todos los casos sospechosos, 13 están hospitalizados y 142 con manejo ambulatorio y aisladas en sus hogares, además de que se la seguimiento a 342 contactos declarados, puntualizó la funcionaria estatal.



Durante la conferencia, se reiteró que la manera de prevenir los contagios es siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con alcohol al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, desinfectar superficies y objetos de uso común, además de no saludar de beso ni abrazo.