Registro Civil de Xalapa ha celebrado 15 bodas desde que reactivó servicio

El Oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona informó que desde que se reactivó el servicio de bodas, se han realizado 15, algunas reagendadas por la pandemia COVID-19 y otras son nuevas solicitudes.



De acuerdo al funcionario, 8 de las bodas ya concretadas, eran eventos que se habían reagendado desde marzo y 7 son nuevas peticiones de personal del sector salud o ciudadanos que de alguna manera son vulnerables a posibles contagios por el trabajo que desempeñan.



"Desde que se volvió a abrir el servicio para el público en general, llevamos realizadas 15 bodas, de las cuales la mitad, son reagendadas desde el mes de marzo, abril y mayo, y la otra mitad son nuevas, para las cuales les estamos dando la oportunidad de formalizar su vínculo familiar y que puedan estar en riesgo de una exposición al COVID-19, porque en su mayoría son trabajadores del sector de la salud".



Recordó que se están realizando dos enlaces diarios y se le está dando la oportunidad a todos los ciudadanos que deseen darle certeza jurídica a su familia.



"Les damos a conocer que, en esta nueva normalidad, la intención es garantizar el derecho que tienen a una estabilidad jurídica, pero también, no podemos violentar los protocolos de salud que nos sirven no nada más a ellos, si no al personal".



Comentó que de las 300 bodas que ya tenían programadas antes de la pandemia, 150 fueron canceladas o reagendadas.



"Voluntariamente las decidieron cancelar o reagendar, porque algunos nos manifestaban que querían esperar un mejor momento y que preferían esperar para el próximo año. Los que ya habían pagado la boda por anticipado, decidieron esperar a que se les reagendara".



Señaló que, como registro civil, han comunicado a las parejas la reapertura de este servicio, donde muchos sí aceptan acudir y otros prefieren esperar.



"Ahorita tenemos casi para todos los días, las dos bodas diarias. Ya tenemos lo de esta semana y la próxima, tenemos alrededor de unas 20 o 25 en puerta. Podríamos decir que terminamos septiembre y la primera semana de octubre".



Agregó que, para los interesados en casarse, están recibiendo la documentación de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.