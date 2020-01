Pobladores del municipio de Xico se quejaron debido a la falta de servicio en el Registro Civil, el cual no cuenta con Oficial desde el pasado 18 de octubre.



Y es que de acuerdo a información , el lugar no puede ofrecer ningún tipo de servicio y ante esta situación los xiqueños tienen que acudir directamente a Xalapa para efectuar cualquier tipo de trámite.



"No hay nada, no dan actas de defunciones, actas de nacimiento, asentamientos, no se realizan bodas, ni corrección y cambios de nombre y pues nos dicen que por falta de Oficial pues no hay papelería", expresó una habitante.



En dicha oficina sólo se encuentra un empleado del Ayuntamiento, quien es el que orienta a la ciudadanía.



Asimismo, pobladores aseguran que no les indican una fecha de la posible llegada de un Oficial del Registro Civil, por lo que hicieron el llamado al Gobierno del Estado para que tomen cartas en el asunto.