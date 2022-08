Regreso a clases será seguro y totalmente presencial: SEV

Ante la proximidad del nuevo ciclo escolar 2022-2023, el regreso a clases será seguro y 100 por ciento presencial, afirmó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.Con base en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 29 de agosto iniciará oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 en educación básica, en tanto en el nivel medio superior y superior las fechas varían conforme al subsistema.Al respecto, Escobar García aclaró que son las Asociaciones de Padres de Familia (APF) o los Comités de Participación Escolar quienes determinan las cuotas voluntarias, donde no tienen injerencia las autoridades educativas.El subsecretario de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), Jorge Miguel Uscanga Villalba, dejó claro que las cuotas son voluntarias y no son condicionantes de ningún servicio educativo. Además, no existe ningún "apoyo institucional" que se solicite, más bien se refiere al apoyo que madres y padres de familia dan a las escuelas, y en caso de existir alguna violación de algún servicio educativo deben reportarlo al nivel correspondiente.Sobre el error tipográfico en certificados del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) que expidieron algunos planteles, Uscanga Villalba enfatizó que en su momento se informó que estos documentos son legales y válidos, y si alguien solicita un reemplazo lo puede hacer con la institución y es gratuito. De tener alguna queja pueden acudir a la Dirección General del COBAEV o con los supervisores.