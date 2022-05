Regularizarán a locatarios y tianguistas morosos, en Xalapa

El Cabildo de la Ciudad autorizó la actualización de los padrones de comerciantes y locatarios la regularización de los adeudos que tienen algunos por la ocupación de espacios en mercados y tianguis municipales, condonándoles hasta el 100% en multas y recargos por no haber efectuado las contribuciones en los últimos meses e incluso años.El aval para llevar a cabo este programa está basado en los artículos 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 42 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, y el 14 y 17 del Reglamento Interior de Gobierno del Ayuntamiento de Xalapa.Al respecto, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que esta iniciativa conforma una parte transversal entre la administración el comercio y el comercio que se desarrolla en la Capital.“Durante muchos meses, quizás años vienen rezagos importantes que se han acumulado con el tiempo y esto obedece a la regularización, donde están en la mejor disposición comerciantes en pequeño y medianos en mercados y tianguis y hay una gran intención de regularizarse”, destacó.Ahued Bardahuil expuso que, con esta revisión y posibles descuentos a aplicar, se descartarán los improcedentes cobros en los casos que así fueran.“Hay mucha gente en un mercado, que tenía un permiso en un tianguis y las herencias y los procesos de las familias y los tiempos impidieron en ocasiones un pago y se le cobra alguien que está usufructuando una alacena. Con esto, la propuesta es que empiecen desde luego, en el área correspondiente de Tesorería Municipal y de Comercio, la regularización y desde luego activar los meses que no han pagado por una controversia de pago”, puntualizó.Aclaró que las condonaciones que se pretenden aplicar a los locatarios y las que no, deberán estar basadas en el reglamento y la ley, retirando que muchos han buscado a los ediles viendo la posibilidad de incorporar sus pagos a la Tesorería Municipal, lo cual no había sido posible hasta ahora.“Después del trabajo que se hizo en la Dirección de Ingresos a propuesta y revisión de la Comisión de Hacienda han resuelto que se inicien los cobros a los comercios, regularizándolos dejarán ingresos y desde luego algunos serán tasa cero porque no proceden ya los cobros”, ahondó.Al destacar que estos recursos que ingresen a las arcas municipales se destinarán a obras y servicios, adicionó que estarán pendientes de que las decisiones en esta materia se den de acuerdo al reglamento.